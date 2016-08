Stephen Harper quitte la vie politique

CALGARY - Dans une vidéo mise en ligne sur sa page Facebook, l'ancien premier ministre Stephen Harper, a annoncé officiellement vendredi qu'il renonçait à son poste de député de Calgary Heritage.



«Comme je dis adieu au Parlement canadien, je me prépare pour le prochain chapitre de ma vie», affirme Stephen Harper dans cette vidéo, d’un peu plus d’une minute à peine, dans laquelle il ne précise pas quels seront ses plans pour la suite des choses.

Il en profite toutefois faire un bilan de ses années de vie politique et surtout, sur les réalisations de son parti à la tête du Canada pendant près d’une décennie.

Né le 30 avril 1959 à Toronto, Stephen Harper est âgé de 57 ans. C’est en 1978, à 19 ans, qu’il quitte l’Ontario pour l’Alberta, afin d’aller travailler dans l’industrie pétrolière, précise sa biographie disponible sur le site du gouvernement du Canada.

L’aventure politique de Stephen Harper s’est amorcée au milieu des années 1980. Il a obtenu son premier siège comme député du Parti réformiste en 1993, avant de prendre les rênes de l’Alliance en mars 2003. Il a par la suite poursuivi son ascension en réussissant à se faire élire comme chef du nouveau Parti conservateur, né de la fusion entre l’Alliance et le Parti progressiste-conservateur, en 2004.

Deux ans plus tard, en 2006, il a remporté un scrutin et formé un gouvernement minoritaire. Puis en 2008, sa formation a gagné un mandat majoritaire et les conservateurs ont gardé le pouvoir jusqu’en octobre 2015 où ils ont été défaits par le Parti libéral, sous la direction de Justin Trudeau.