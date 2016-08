Sur l’arête du mont Katahdin

MILLINOCKET, Maine | Les randonneurs aguerris placent souvent le mont Katahdin au faîte de leur liste d’expériences les plus palpitantes de tout le nord-est américain. Facile à croire, car le défi, de taille, et les vues splendides sont au rendez-vous.

La plus haute montagne de l’État du Maine compte en effet six sommets demandant technique et efforts soutenus pour compléter leur ascension vu les importants dénivelés. L’épreuve ultime demeure toutefois le ­Knife Edge, une crête étroite de 1,8 kilomètre reliant les deux plus hauts pics du groupe.

Route

À partir du camping Roaring Brook, l’option la plus directe se veut le sentier Helon Taylor. En fait, votre choix sera très limité, du moins jusqu’en 2018, puisque la voie Dudley, une pente abrupte aux coups d’œil spectaculaires, est fermée en raison d’éboulements ayant bloqué son accès ­inférieur.

Empruntez d’abord le sentier Chimney Pond sur 160 mètres avant de bifurquer à gauche où la piste Helon Taylor prend racine. La première moitié du chemin servira de réchauffement avec une montée graduelle. Peu après la traversée du ruisseau, le trajet devient beaucoup plus rocailleux, escarpé, et à découvert.

Au bout de 5,1 kilomètres, vous atteindrez le sommet Pamola à une altitude de 1499 mètres. ­Prenez le temps d’admirer les points de vue, car vous aurez ­besoin après coup de toute votre concentration.

Route

Le sentier descend à ce moment dans une fissure rocheuse avant de remonter, en usant de ses mains, vers le sommet Chimney. Difficile de reculer à ce stade, vous devrez attaquer le fameux Knife Edge, une arête de gros blocs instables avec moins d’un mètre de largeur par endroits.

Si vous ne tombez pas dans l’un des précipices trouvés de chaque côté (!), vous passerez par le ­sommet South avant d’atteindre le point culminant du parcours, le mont Baxter, à 1605 mètres. Vous atteindrez du coup l’extrémité nord du célèbre sentier des ­Appalaches.

S’il vous reste encore du ­courage et de l’adrénaline, vous pourrez revenir sur vos pas ou dévaler la raide paroi Cathedral. Dans le cas contraire ou en présence de conditions climatiques défavorables, tels vents et pluie, rendant l’exercice périlleux, ­poussez plus loin jusqu’à ­l’embranchement Saddle pour une descente plus en douceur.

Retour

Le dernier droit sera un jeu d’enfant, par le sentier plutôt plat Chimney Pond. Arrêtez-vous ­cependant dès les premiers pas à l’étang portant ce nom pour une vision époustouflante de la ­cuvette et des montagnes qui vous ont lancé ce défi.

C’est à ce moment précis que vous réaliserez l’ampleur de votre aventure et que vous ­pourrez palper ce sentiment de fierté d’avoir surmonté tous ces obstacles.

Repères