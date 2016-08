Thierry Henry entraîneur adjoint de la Belgique

BRUXELLES | L’ancien attaquant international français Thierry Henry va intégrer l’encadrement de l’équipe de Belgique en qualité d’entraîneur adjoint, a annoncé vendredi le nouveau sélectionneur, l’Espagnol Roberto Martinez, lors d’une conférence de presse à Bruxelles.

«Thierry est une figure importante. Il va apporter quelque chose de différent. Il a tout de suite été d’accord pour nous rejoindre», a indiqué Martinez, qui a succédé au Belge Marc Wilmots après l’Euro-2016 et qui aura pour première mission de qualifier la Belgique pour le Mondial-2018.

Henry, 39 ans, avait mis fin à sa carrière de joueur en 2014, alors qu’il portait le maillot des Red Bulls de New York dans la MLS. Il était alors devenu consultant pour la chaîne anglaise Skysport avec laquelle il s’est engagé pour six ans. L’ancien joueur de Monaco, de la Juventus, d’Arsenal et du FC Barcelone assistera Roberto Martinez aux côtés du Britannique Graeme Jones.

«Il est quelqu’un qui sait comment développer une mentalité collective, comment travailler en groupe pour gagner, explique Martinez à propos de Thierry Henry. Il a été champion du monde en 1998, il a l’expérience pour accomplir de grandes choses».

Le Français n’était pas présent à la conférence de presse organisée par la Fédération belge de football (URBSFA).

Le Belgique affronte l’Espagne en match amical le 1er septembre à Bruxelles avant de se rendre à Chypre le 6 septembre pour débuter sa campagne de qualification pour le Mondial-2018.