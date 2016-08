Un autre pétard mouillé pour l’IEDM

L’affirmation lancée par l’Institut économique de Montréal (IEDM), à l’effet que les commissions scolaires sont nuisibles à la réussite, révèle à nouveau le caractère idéologique de l’organisme et son peu de souci pour la rigueur scientifique. Ce n’est pas d’hier que l’IEDM tire à boulet rouge sur les commissions scolaires et souhaiterait l’instauration d’écoles à charte qui fonctionneraient comme des entreprises privées avec un minimum de contraintes sociales ou économiques. Heureusement, la vraie nature de l’IEDM est de plus en plus connue et l’écho fait à ses recherches est de plus en plus faible.

La tendance générale de l’IEDM est de s’attaquer à toute institution qui a un caractère public ou collectif en se fondant sur un libéralisme strictement inspiré de l’initiative personnelle et de la mise en concurrence des individus. La croissance des inégalités ainsi que les périls qu’elles font courir à l’humanité, selon plusieurs institutions internationales, émanent de cette philosophie du chacun pour soi à laquelle l’IEDM ajoute sa voix. L’organisme entretient les mythes développés par les néolibéraux sur l’autorégulation des marchés et favorise du coup l’accumulation de la richesse par une minorité de plus en plus restreinte. C’est pourquoi la commercialisation de l’éducation est une voie privilégiée pour de tels instituts qui reluquent de nouvelles sources de profits.

Pour en revenir à la dernière fausse note de l’IEDM, son porte-parole, Youri Chassin, ramène le débat sur l’inutilité des commissions scolaires en argüant que les écoles seraient plus efficaces sans elles et répondraient mieux aux besoins des clientèles. Il assoit ses convictions sur les performances du système d’éducation en Finlande ou de certaines écoles américaines. L’IEDM nous sert ces prétentions depuis 2007 dans la foulée de résolutions adoptées par la défunte ADQ en faveur du « bon éducation », de la création d’écoles à charte et de l’abolition de commissions scolaires. Toutefois, leurs assertions font abstraction de l’excellence de notre système d’éducation et de plusieurs variables dans les modèles comparés.

Selon les comparaisons établies par l’OCDE, dans ses études PISA sur la performance des élèves, le Canada se classe parmi les chefs de file des pays développés en matière d’éducation. Cela ne veut pas dire qu’il n’y a pas matière à amélioration, mais il y aurait lieu pour l’IEDM de reconnaitre l’excellent travail qui se fait au Québec grâce à nos institutions. Encore mieux pour le pays, l’écart constaté entre les élèves les plus forts et les plus faibles est l’un des moins prononcés, contredisant du coup certains intervenants qui clament, sans raison, que le système d’éducation québécois nivelle par le bas.

Notre système d’éducation se compare avantageusement avec la Finlande ou les États-Unis mis en exergue par l’IEDM. Il est vrai qu’il n’y a pas de commissions scolaires en Finlande, toutefois ce sont les municipalités qui ont la responsabilité locale au niveau éducatif. Comme dans la plupart des pays, nous constatons l’existence d’une structure intermédiaire de gouvernance de l’éducation dans ce pays. Les autres éléments ignorés par l’IEDM, c’est qu’il n’y a pas d’écoles privées en Finlande, que l’éducation y est hautement valorisée, que la société est très homogène et que l’austérité n’y a pas fait ravage. Malgré des défis plus grands pour l’école québécoise tenant compte de l’environnement social et économique, elle est presqu’aussi performante que l’école finlandaise. Quant aux comparatifs avec l’école américaine, ils ne tiennent pas la route. Bien que les États-Unis aient la dépense publique per capita la plus élevée en matière d’éducation, ils viennent très loin derrière le Canada en regard de la performance de leur système scolaire. Champions dans les inégalités scolaires, ce pays est capable du meilleur et du pire. Formation déficiente des enseignants, élitisme scolaire, ghettoïsation et désertion professionnelle sont autant de défis qui se posent à l’école américaine et l’amène à s’inspirer des pratiques canadiennes pour s’améliorer.

Nous avons perdu presqu’une décennie en débat stérile de structures et j’ose espérer que le ministre actuel saura garder le couvert sur la marmite après qu’il ait annoncé le maintien de l’existence des commissions scolaires. Il urge plutôt pour lui de s’attaquer aux mythes entretenus, par certains de ses officiers au ministère, sur l’apprentissage de la lecture et l’écriture (émergence de l’écrit) et d’ajuster les programmes pour rejoindre les élèves laisser en plan par cette approche.