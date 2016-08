Un imposant défi

Même si l’événement n’aura lieu qu’en mars 2017, la Classique mondiale de baseball commence à se dessiner tranquillement, et le Canada fera face à un grand défi.

Qualifiée automatiquement en vertu de ses résultats obtenus lors de la précédente compétition en 2013, l’équipe canadienne a ainsi appris, plus tôt cette semaine, qu’elle se retrouvera dans le groupe C avec les États-Unis, la République dominicaine et la Colombie.