Urgence de l’hôpital de Gatineau: «l’une des pires du monde occidental», selon un coroner

GATINEAU | Dans un rapport sur la mort d’un septuagénaire de 75 survenu en août 2015, le coroner de Gatineau Robert Bourassa indique que l’urgence de l’hôpital de Gatineau est parmi les pires du monde occidental pour les délais d’attente.

Le document rendu public vendredi étudie les circonstances entourant la mort de De Sale Gauthier, une semaine après sa visite à l’urgence de cet hôpital le 15 août 2015.

Ce jour-là, M. Gauthier, qui souffrait de la maladie de Lou Gherig, a été transporté en ambulance vers le centre hospitalier pour une fracture de l’humérus. Après le triage, le cas de M. Gauthier a été classé niveau 3, pour lequel on accorde idéalement un temps d’attente de 30 minutes. L’homme a plutôt attendu 10 heures avant de rencontrer un médecin.

«Pourquoi un tel délai?» se demande le coroner qui enchaîne en présentant un rapport du commissaire à la santé et au bien-être du Québec faisant état du piètre rendement de l’urgence de l’hôpital de Gatineau. Il mentionne aussi que cette institution a obtenu un D- au plus récent palmarès des urgences de «La Presse».

«Considérant que le commissaire à la santé et au bien-être du Québec indique que les urgences de la province sont non seulement les pires au Canada, mais aussi les pires du monde occidental et qu’aucune urgence du Québec n’a obtenu plus bas qu’un D -, nous sommes forcés de conclure que les statistiques indiquent que cette urgence est parmi les pires du monde occidental pour les délais de soins», a-t-il écrit.

M. Bourassa note aussi des ratés dans les soins infirmiers, dénonçant des délais dans l’alimentation du patient et l’administration de la médication.

Le coroner estime qu’il y a, pour le moins, un lien causal indirect entre la fracture du bras et le décès de M. Gauthier. Il recommande à l’institution de prendre des mesures pour améliorer les délais de prise en charge médicale à l’urgence et souhaite qu’une copie de son rapport soit acheminée à l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec.