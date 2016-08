Verstappen comble ses fans

SPA-FRANCORCHAMPS | Max Verstappen, meilleur temps absolu, et l’écurie Red Bull, dont les deux monoplaces ont devancé la Mercedes de Nico Rosberg, ont démarré le Grand Prix de Belgique de Formule 1 sur les chapeaux de roue, vendredi à Spa-Francorchamps.

Véritable héros local, car il est né à Hasselt (Belgique) avant d’être élevé aux Pays-Bas par son père Jos, pilote de F1 au siècle dernier, Verstappen fils, 18 ans, a fait plaisir à ses milliers de fans en signant un meilleur tour en 1 min 48,85 s. Photo AFP

Sur la piste brûlante (40 °C) du circuit préféré de la plupart des pilotes de F1, Verstappen a sauté sur l’occasion d’une séance quasiment boudée par les pilotes Mercedes, à la recherche des meilleurs réglages pour la course de demain.

Bien aidé par son moteur Renault, il a été suivi dans son élan par Daniel Ricciardo, vainqueur dans les Ardennes belges en 2014 et 2e temps du jour, au cumul des deux séances, dans l’autre RB12 austro-anglaise.

Une pénalité de 30 places

Rosberg, meilleur temps du matin (1 min 48,348 s), s’est contenté du 6e chrono de l’après-midi, et Lewis Hamilton, le triple champion du monde anglais, du 13e temps. Un Hamilton qui sera pénalisé de 30 places sur la grille de départ demain, suite au changement, deux fois dans la journée, de deux composants cruciaux de son moteur hybride.

L’équipe double championne du monde en titre a trouvé un moyen de transformer en avantage relatif les pénalités infligées en cas de dépassement des quotas: en changeant deux fois le turbo et deux fois le moteur électrique (MGU-H) qui récupère l’énergie créée par la chaleur de l’échappement, sur la monoplace d’Hamilton, elle a commencé à constituer une petite réserve de pièces neuves en prévision de la fin de saison.

Hamilton vient de s’imposer quatre fois de suite: Autriche, Grande-Bretagne, Hongrie et Allemagne, tous des GP disputés en juillet avant la trêve estivale d’un mois respectée par toutes les écuries de F1. Il ne pourra pas, a priori, gagner encore demain, mais il pourra au moins limiter les dégâts sur un circuit où il est possible de dépasser. Même en partant sur la dernière ligne de la grille, à cause du cumul de ses pénalités. À côté de Fernando Alonso, qui purgera 35 places d’un seul coup, pour des raisons analogues.

L’autre duel

Rosberg était équipé, en début de première séance, quand il a fait son meilleur tour, du halo en carbone destiné à protéger les cockpits, à partir de 2018. Trois autres pilotes l’ont essayé vendredi matin, Daniel Ricciardo (Red Bull), Nico Hülkenberg (Force India) et Carlos Sainz fils (Toro Rosso).

Le but était de tester la visibilité à bord, avec le halo, dans les portions très rapides et très spectaculaires du circuit belge, notamment le célèbre Raidillon de l’Eau Rouge. Un passage où «ça arrache vraiment», a résumé le débutant français Esteban Ocon, 19 ans, titulaire pour la première fois pendant tout un week-end de F1.

Ocon et son coéquipier allemand Pascal Wehrlein, 21 ans, sont à armes égales, dans une modeste Manor, mais avec le meilleur moteur du plateau. Chacun a été meilleur que l’autre vendredi dans l’une des deux séances, Ocon le matin, puis Wehrlein l’après-midi.

«Je me suis bien adapté à la voiture», a résumé Ocon. Je commence à bien m’intégrer dans l’équipe, à savoir comment ils travaillent. Ma vitesse était bonne ce matin et cet après-midi [vendredi], on avait des programmes différents avec Pascal, je me suis surtout concentré sur les relais longs.»

Victime d’une casse de suspension au moment où tout le monde passait des pneus super-tendres, plus efficaces, Ocon a terminé la journée au 21e et avant-dernier rang. Pas de quoi perdre le sourire: «Préparer un week-end complet, c’est beaucoup plus satisfaisant, c’est quelque chose d’énorme. J’ai toujours rêvé de faire un GP à la fin.»