[VIDÉO] Des Montréalaises essaient un burkini pour la première fois

Inspirée par la controverse du burkini qui secoue actuellement la France, la personnalité YouTube québécoise Davison dévoilait hier une nouvelle expérience sociale captée sur vidéo: une séance d’essayage du fameux maillot.

Trois Montréalaises ont répondu à l’appel de la productrice.

Avant d’enfiler le burkini, celles-ci devaient deviner ce qu’elle tenait entre leurs mains.

Le trio devait ensuite enfiler la tenue...

Puis vient le verdict...

Bien qu’incommodant au niveau du visage et de la tête, le burkini serait une tenue plutôt confortable selon le panel consulté.

«C’est joli! C’est un maillot de bain et c’est tout.»

«C’est comparable à une tenue pour faire du surf» lance Tiffany. Lily, de son côté, compare le burkini à un vêtement pour faire de la course à pied.

Bien que cette dernière ne porterait pas cette tenue pour son caractère religieux, elle dit comprendre les femmes qui préfèrent le burkini aux modèles de maillots plus populaires. «C’est joli! C’est un maillot de bain et c’est tout.», conclut-elle.

«Les commentaires négatifs me laissaient croire que porter le burkini serait une expérience désagréable.»

Davison, qui enfile également le burkini pour sa vidéo, note pour sa part que porter le burkini est comme porter un maillot traditionnel. «C’est la même sensation que si je portais un maillot ou une tunique pour aller à la plage».

Plus tard, elle confie qu’elle a été surprise par la qualité du tissu qui est «doux, élastique et confortable. Les commentaires négatifs me laissaient croire que porter le burkini serait une expérience désagréable. C’est plus confortable qu’une tenue de plongée!»

Des commentaires négatifs... malheureusement inattendus

Bien qu’elle s’attendait à des commentaires négatifs, Davison déplore en entrevue que la majorité de ceux-ci visent Lily, la femme transgenre qui participe à sa vidéo.

«De plus, j’ai perdu une vingtaine d’abonnés YouTube depuis la mise en ligne de la vidéo», confie-t-elle.

Sur ce, voici la fameuse vidéo

Bon visionnement!