Vous avez un iPhone? Vous devez installer cette mise à jour dès maintenant!

Plusieurs sites spécialisés, dont Time et Crypto.Québec, rapportent une faille dans le système d’exploitation iOS qui permettrait à des pirates d’installer à distance un logiciel d’espionnage.

Depuis, Apple offre la mise à jour 9.3.5 afin de colmater celle-ci.

Vous pouvez télécharger et installer celle-ci en vous rendant dans le menu «Réglages», puis en appuyant sur «Général» et, finalement, «Mise à jour logicielle».

L’histoire derrière cette faille est digne d’un film d’espionnage

Ce mercredi, Citizen Lab rapportait l’histoire derrière la découverte de cette faille.

Plus tôt ce mois-ci, Ahmed Mansoor, un militant pour les droits de la personne habitant les Émirats arabes unis, recevait un texto mystérieux contenant un hyperlien qui le dirigerait vers des secrets d’État. Plutôt que d’appuyer sur lien, Mansoor l’a envoyé à Citizen Lab, un laboratoire interdisciplinaire se penchant, notamment, sur les droits civils, la sécurité globale, l’information et les communications.

Les chercheurs de Citizen Lab ont remonté la piste du lien jusqu’à NSO, une compagnie de «cyberguerre» israélienne à qui l’on doit, notamment, Pegasus, un logiciel gouvernemental d’espionnage.

Si Mansoor avait appuyé sur le lien, un logiciel du genre aurait été installé; permettant ainsi aux pirates d'épier les moindres faits et gestes du militant et de son entourage en prenant contrôle du micro et de la caméra de son appareil.

Le logiciel aurait également transféré ses textos en plus de suivre ses mouvements.