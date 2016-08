4 films tirés d’un succès littéraire

Une vie entre deux océans

Avec ce premier roman paru en 2013, l’Australienne M.L Stedman a rapidement attiré l’attention des studios américains, notamment de DreamWorks qui en achète directement les droits. Trois ans après son succès littéraire, l’histoire déchirante d’un gardien de phare et de son épouse qui recueillent un nouveau-né abandonné connaît un second souffle avec Michael Fassbender et Alicia Vikander dans les rôles principaux et Derek Cianfrance (The Place Beyond the Pines) à la réalisation.