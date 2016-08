62 ans de vie de couple et contraints de vivre séparément pour des raisons administratives du système de santé

Coup d'oeil sur cet article

« Après 62 ans de mariage, cela fait maintenant 8 mois qu’ils sont séparés en raison de retards et contretemps de notre système de santé, même s’il est dans leur pouvoir de placer grand-papa dans le même centre de traitement que ma grand-mère. Ils pleurent à chaque fois qu’ils se voient et ça me brise le cœur. » Wolf Gottschalk a récemment été diagnostiqué avec le lymphome et de démence et vit désormais dans une résidence autre que celle où demeure sa femme Anita. Ils ne se voient que tous les deux jours depuis. « Nous avons peur que si on les garde séparés plus longtemps, sa mémoire d’elle s’estompera. »