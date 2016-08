Corée du Nord: le Canada condamne aussi les tirs de missiles

OTTAWA - Le Canada joint sa voix au Conseil de sécurité des Nations unies qui a condamné vendredi la dernière série de tirs de missiles balistiques effectués par la Corée du Nord.

«Le Canada appuie la condamnation du Conseil de sécurité de l’ONU quant aux tirs de missiles de la République populaire démocratique de Corée (RPDC)», a écrit le ministre des Affaires étrangères, Stéphane Dion, dans une publication Twitter samedi après-midi.

La Corée du Nord a procédé à des essais les 9 et 18 juillet puis les 2 et 23 août derniers. Selon l’ONU, il s’agit de «graves violations des obligations internationales auxquelles la RPDC est liée».

Les membres du Conseil de sécurité se disent préoccupés par la situation, d’autant que d’autres tirs, aussi dénoncés, ont été effectués en avril, en mai et en juin derniers.

Les États membres des Nations unies ont été invités à redoubler d’efforts afin de mettre en œuvre les mesures de représailles imposées à la Corée du Nord «en particulier les mesures globales contenues dans la résolution 2270 (année 2016) qui élargit l’embargo sur les armes et les mesures de non-prolifération, et impose de nouvelles inspections de cargos et procédures maritimes, dont l’inspection obligatoire des cargos à destination ou en provenance de RPDC».

Même s’il s’agit d’un «mépris flagrant» quant aux déclarations passées de l’ONU, l’organisation continue de croire en une solution pacifique et diplomatique avec la Corée du Nord.