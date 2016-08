Deux médailles aux Mondiaux d'aviron pour le Canada

Les athlètes canadiens ont récolté deux médailles, une d’argent et un de bronze, samedi aux Championnats du monde d’aviron présentés à Rotterdam, pour porter à trois le total du pays.

Le deux de pointe masculin avec barreur a terminé au deuxième rang et Kate Sauks, en skiff féminin poids léger, a décroché le bronze.

Ben de Wit et Andrew Stewart-Jones ont terminé leur course derrière les Britanniques, mais devant les Italiens avec 0,17 s d’avance.

«C’est formidable d’avoir eu la possibilité de venir en Europe pour notre camp d’entraînement et de compétitionner ensuite aux Championnats du monde», a déclaré Stewart-Jones dans un communiqué d'Aviron Canada.

Sauk a de son côté fini derrière la championne du monde Zoe McBride et Emma Fredh.

«Je me suis sentie vraiment calme et en contrôle, particulièrement avec le vent, a commenté Sauks. Je suis restée dans mon bateau et je me suis attelée à dépasser le bateau grec. Ensuite, je n’ai eu qu’à resserrer l’écart avec les deux filles devant.»

Le quatre de couple féminin poids léger composé de Jenna Pelham, Sydney Boyes, Jill Moffatt et Kathryn Twyman a conclu à la quatrième place de la finale A.

Michelle Truax, Sarah Black, Kristin Bauder et Kerry Shaffer ont pris le sixième rang de la finale A du quatre de pointe féminin.

Finalement, le quatre de pointe masculin poids léger comprenant Taylor Hardy, Mark Henry, Josh King et Jordan Rendall a fini troisième de la finale B.

L’équipage en deux de pointe, composé de Nicole Hare et Hillary Janssens, avait mis la main sur l’or dans la catégorie des moins de 23 ans.