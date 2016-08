«J’ai eu des passages assez durs dans mes 40 années de bars»

Ma mère était une vraie sainte, mais sans l’image austère qu’on s’en fait. Elle riait et chantait en permanence. Mon père poussait la note aussi et l’accompagnait toujours. Elle est décédée à l’âge vénérable de 96 ans, en 2008, et jusqu’à l’âge de 95 ans, elle assistait régulièrement à nos spectacles. Elle a eu neuf enfants et comme mon père était très souvent parti travailler sur un chantier, elle a presque toujours accouché en son absence, avec l’aide d’une de ses amies qui était sage-femme.

Parmi ces neuf enfants turbulents, j’étais le plus tranquille. Je suis le cadet et sans doute le plus pacifique. Le plus proche de moi est encore aujourd’hui mon frère Tonio (Antonio). Il fut portier pendant 25 ans au Casino gaspésien, un bar qui était ­situé au-dessus de la défunte et mythique salle de spectacles Le Spectrum, à Montréal. Tonio était un vrai dur, un tough, qui se bagarrait au moins deux ou trois fois par jour! Il est aujourd’hui âgé de 76 ans et même s’il vient de se faire enlever une partie d’un poumon, il est encore «malin» et ne s’en laisse imposer par personne. Je crois que c’est mon meilleur ami, probablement parce que, en plus de nos liens naturels, nous avons vécu de nombreuses aventures similaires: les bars, la nuit, la dope, les femmes... et la guerre!