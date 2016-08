Jouer à la tag avec Jacques Daoust

Jacques Daoust est un personnage fascinant. Rarement aura-t-on vu un politicien se foutre autant de la politique et des affaires de l’État.

On n’a qu’à penser à l’histoire ahurissante que Robert Dutton, l’ex-PDG de RONA, a racontée à Benoît Dutrizac sur les ondes du 98,5 FM.

«Moi, tout ce qui m’intéresse, c’est le vignoble que j’ai acheté avec mon fils et qu’on va rénover...»

Plus cavalier que ça, tu accroches des éperons à tes bottes.

« PLUS IMPUTABLE »

«Mais je n’ai jamais approuvé cette transaction... De toute façon, j’en ai fini de la politique, j’ai démissionné comme ministre et comme député... On ne peut être plus imputable...»