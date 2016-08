L'aventure, c'est l'aventure

Disparu en 2008, l’auteur à succès Michael Crichton laissa plusieurs manuscrits. Pionnier du technothriller, nous lui devons bien entendu Jurassic Park, Congo, Sphère, sans oublier la série Urgences dont il fut le producteur. Un peu comme Stephen King, cet écrivain prolifique commença à écrire très jeune, sous les pseudonymes, de John Lange et Jeffrey Hudson.

En cette rentrée et pour donner certaines idées de lectures aux professeurs, nous recommandons fortement ce roman d’aventures aux charmes surannés : La dernière tombe ( Robert Laffont/ Pulp).



Un trésor, ça trompe...parfois



Écrite pendant qu’il était étudiant à Harvard, cette aventure digne des romans de gares et qui fit la fortune de nombre d’éditeurs se lit comme un joyeux passe-temps. Idéal pour les professeurs qui voudraient initier leurs étudiants à ce genre, tout est là pour un doublé qui peut facilement alimenter le débat ou la discussion. Dans l’Égypte des années 50, pas encore envahie par le tourisme, un groupe de filous et non d’aventuriers a pris pour cible un tombeau inconnu.

Financé par un richissime homme d’affaires qui s’ennuie, épaulée par une intrigante « amazone » et un journaliste, honte à la profession qui voit l’occasion de se refaire, ce trio improbable ira sonder les couloirs d’un temple inconnu. Avec beaucoup d’humour et un solide sens de la documentation, sa marque de commerce, Michael Crichton alias John Lange vous fera rêver d’un monde perdu !