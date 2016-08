Le discours d’Henri Bourassa (1910 )

Photos courtoisie des Archives municipales de Montréal Le fondateur du Devoir et grand intellectuel de réputation internationale (la haute société le recevait à Londres et à Paris), Henri-Bourassa, était un autodidacte, un forcené de l’étude sans diplôme universitaire, avec le souci de s’exprimer et de penser clairement. Louis-Joseph Papineau, dont la tête proverbiale est synonyme d’intelligence, était par ailleurs son grand-père; tous deux étaient d’excellents orateurs. Nationaliste canadien-français et fidèle sujet de la Couronne britannique, il incarne les contradictions de son temps.