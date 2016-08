Le jeu de puissance sonne la charge

«Il (Laframboise) a été un de nos meilleurs en attaque, mais également en désavantage numérique. C’est un joueur qui se positionne bien sur la patinoire, et c’est bon de voir qu’il peut déjà contribuer», a commenté l’entraîneur en chef et directeur général Philippe Boucher.

Le Suisse Philipp Kurashev s’est également bien illustré dans le triomphe. C’est lui qui a ouvert la marque, en première période, à la suite d’une belle pièce de jeu individuelle. Il s’agissait d’ailleurs d’un premier but en sol nord-américain pour le nouveau numéro 96.

Les locaux ont vite sonné la riposte (Vincent Deslauriers) avant de voir l’ennemi revenir à la charge avec trois buts consécutifs alors qu’ils évoluaient avec un homme de plus sur la patinoire.

«Outre notre jeu de puissance, les joueurs ont disputé un fort match. Ils se sont levés à 4 h 30 ce matin (hier) pour voyager, mais ils étaient prêts et ont su conserver le contrôle du jeu pendant une bonne partie de la rencontre».

En avance 3-1, les Remparts ont largement dominé le deuxième engagement. «Sûrement notre meilleure période depuis le début du camp. Nous avons des jeunes joueurs qui ont le sens du hockey, et c’est très encourageant. Ils sont jeunes, mais ça va être intéressant de travailler avec eux», a ajouté Boucher, qui a également eu de bons mots à l’endroit de ses deux vétérans gardiens de but, Evgeny Kiselev et Callum Booth.