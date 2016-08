Le pays entier est en deuil

L’Italie tient aujourd’hui une journée de deuil pour les centaines de morts du séisme de mercredi dans le centre de la péninsule où les secouristes fouillent encore les décombres, sans grand espoir de retrouver des survivants.

Les drapeaux sont en berne dans tout le pays aujourd’hui pour les funérailles des victimes d’Arquata del Tronto, une des trois localités des Apennins les plus touchées.

Hier, des centaines de secouristes fouillaient encore les décombres des villages dévastés par la catastrophe.

Toute la nuit, la terre a continué de trembler, avec des dizaines de répliques enregistrées, dont une secousse d’une magnitude de 4,8 à 6 h 28 (4 h 28 GMT) hier, qui a coupé la principale route d’accès à Amatrice, l’une des localités les plus touchées.

Lourd bilan

Selon un dernier bilan de la protection civile, le nombre de décès constatés un peu plus de 48 heures après ce séisme meurtrier s’élève désormais à 267 morts, et 387 blessés ont été hospitalisés.

Au total, 238 personnes ont été sorties vivantes des décombres depuis le séisme mercredi, mais aucun survivant n’a été signalé depuis jeudi.

Dans le froid de la nuit, à la lumière des projecteurs ou dans la chaleur étouffante du jour, les efforts se poursuivent pourtant sans relâche.

«Nous allons continuer à fouiller et à creuser jusqu’à avoir la certitude qu’il ne reste plus personne», a déclaré Luigi D’Angelo, responsable local de la protection civile.

Aide québécoise

La ministre des Relations internationales et de la Francophonie, Christine St-Pierre, le ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de Montréal, Martin Coiteux, la députée de Jeanne-Mance-Viger, Filomena Rotiroti, et le maire de Montréal, Denis Coderre, ont annoncé le versement d’une aide d’urgence de 120 000 $ au fonds de secours de la Croix-Rouge canadienne pour le séisme ayant secoué le centre de l’Italie.

«Toutes les Québécoises et tous les Québécois sont touchés par cette épreuve qui frappe un pays avec lequel nous avons développé une véritable relation d’amitié. Par ce soutien, nous désirons participer au travail collectif qui s’amorce, en solidarité avec un pays absolument unique. Par ailleurs, nous faisons appel à la générosité des Québécois pour amasser des fonds afin d’apporter un soutien concret aux gens des villages italiens durement touchés», a souligné la ministre.