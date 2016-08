LeBlanc toujours dans la course

La Québécoise Maude-Aimée LeBlanc a une fois de plus remis une carte de 69, vendredi, et se retrouve maintenant à égalité avec six autres golfeuses, dont la Canadienne Alena Sharp, au 14e rang de l’Omnium Pacifique disputé à Calgary.

En plus d’inscrire quatre oiselets, LeBlanc a très bien terminé sa ronde avec un aigle sur une normale 5, au 18e trou. Cette belle fin de ronde lui permet de se retrouver à six coups de la meneuse avec un cumulatif de 138 (-6).

C’est la Thaïlandaise Ariya Jutanugarn qui trône au sommet du classement, grâce à sa ronde de 64. Elle a inscrit un impressionnant total de huit oiselets et aucun boguey. Elle possède une avance de trois coups sur ses plus proches poursuivantes, la Coréenne In Gee Chun et la Nord-Irlandaise Stephanie Meadow.

Après avoir connu une première ronde difficile de 72, Brooke M. Henderson a bien fait en ramenant une carte de 68. Malgré un double boguey au huitième fanion, la troisième meilleure joueuse au monde est parvenue à conserver sa concentration pour finalement inscrire six oiselets.

Les Québécoises Sara-Maude Juneau et Brigitte Thibault ne disputeront pas les rondes de la fin de semaine, elles qui ont respectivement cumulé des pointages de +3 et +25.