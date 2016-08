L’engouement pour La Voix pas près de s’estomper

La folie La Voix s’est encore une fois emparée de Québec samedi lors de la première journée des préauditions où des centaines de chanteurs de partout en province ont poussé la note pour charmer les juges et s’approcher un peu plus de leur rêve.

Certains avaient fait jusqu’à dix heures de route pour être à Québec et tenter leur chance de participer à ce qu’on peut qualifier de véritable phénomène télévisuel. Ariane Michaud, originaire de Grande-Rivière en Gaspésie, faisait partie de ces courageux pour qui les heures passées sur la route importaient peu si elles permettaient de participer à l’aventure.

«Ça fait vraiment longtemps que je voulais le faire. C’est sur que c’est gros et que c’est énervant un peu, mais c’est un bon stress», confiait la jeune femme de 16 ans avant son audition.

Cette volonté de participer à l’émission fait toujours chaud au cœur du producteur Stéphane Laporte, fidèle au poste pour ces préauditions. «Le plus grand renouvellement entre chaque édition de La Voix, ce sont les visages qu’on voit à l’écran. Et cet engouement nous force à toujours être en éveil, parce qu’on ne sait jamais quand un talent va passer la porte et nous éblouir», rappelle le chasseur de talent qui attend avec impatience la diffusion à l’hiver 2017

En famille

Si certains étaient prêts à faire de longues heures de route pour participer à La Voix, d’autres tenaient à vivre le tout en famille. Deux cousines du Saguenay, Ariane Holmes et Gabrielle Simard-Paquet tenaient à affronter le défi ensemble. «On compose ensemble, on chante ensemble, on s’accompagne toujours dans ce qu’on fait, c’était donc normal d’être ici ensemble», racontent les deux jeunes femmes.

Étant respectivement à leurs 2e et 3e auditions à La Voix, Gabrielle et Ariane étaient confiantes que celle-ci soit la bonne. «Peut-être que la vie tenait à ce qu’on puisse le faire les deux ensemble. Ce serait un rêve de pouvoir être choisie toutes les deux», s’exclamaient les cousines, très proches l’une de l’autre.

Conseils d’anciens

D’anciens participants de l’émission étaient sur place pour discuter avec les aspirants chanteurs et leur transmettre un peu de leur vécu. «C’est surs qu’ils vivent une longue attente qui vient avec son lot d’émotions. Je leur dis toujours de ne pas s’attendre à rien, que chaque étape supplémentaire est en quelque sorte un cadeau», confie Amélie Nault, participante de la saison 4.

Les prochaines préauditions de la saison 5 de La Voix