Les Blue Jays font preuve de caractère

Les Blue Jays de Toronto ont inscrit sept points durant les trois derniers tours au bâton, samedi au Rogers Centre, pour combler un retard important et vaincre les pauvres Twins du Minnesota au compte de 8-7.

La troupe du gérant John Gibbons a ainsi conservé l’exclusivité du sommet de la section Est de la Ligue américaine de baseball. Avant les affrontements du jour, elle détenait une priorité d’un match sur les Red Sox de Boston.

Les favoris locaux ont effacé des retards de 5-0 et 7-3 pour l’emporter. Avec une marque de 7-6 en faveur des visiteurs en fin de huitième manche, Melvin Upton fils a cogné un triple envoyant Kevin Pillar au marbre. Le frappeur des Jays a pu se rendre au marbre à la suite de l’erreur du voltigeur Max Kepler.

Edwin Encarnacion a claqué son 36e circuit de la saison dans une cause gagnante, un coup de deux points en sixième. Josh Donaldson a pour sa part produit deux points à l’aide d’un simple à la septième reprise.

Le partant Marcus Stroman a concédé cinq points, neuf coups sûrs et un but sur balles en six tours au bâton. Jason Grilli (5-3) a obtenu le gain, tandis que Roberto Osuna a réalisé son 29e sauvetage de l’année.

Le Québécois Russell Martin n’a pas été utilisé. Toronto avait défait ses rivaux 15-8 la veille.

Manche productive

Chez les Twins, qui ont totalisé quatre points en quatrième. Trevor Plouffe a cogné une longue balle avec un coureur sur les sentiers. Brian Dozier a frappé trois fois en lieu sûr et poussé deux coéquipiers à la plaque grâce à un double.

Le droitier Ervin Santana a alloué six points, cinq coups sûrs et autant de passes gratuites en six manches et deux tiers. Ryan Pressly (6-6) a subi la défaite.