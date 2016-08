Les Colocs et Millencolin s’en vont à Sainte-Thérèse

Se sentant redevable à l’organisme, Jay a eu l’idée d’organiser un événement. Grand amateur de punk-rock, il s’est lié d’amitié avec des groupes durant le Warped Tour. Et il y a six ans, il mettait sur pied la première édition de Music 4 Cancer.

«J’aimerais qu’il y ait entre 5000 et 7000 personnes, cette année, dit Jay Epinat. On pourrait recueillir de 10 000 $ à 25 000 $ pour la cause. Mais on est un peu à la ­merci de dame Nature.»