À la veille de la rentrée, sachez que des sommes prévues pour les enfants dans les écoles ne s’y rendront pas. Sachez que des initiatives pensées par des enseignants ou des directeurs d’école ne se réaliseront pas. Parce que l’argent et les décisions passent par la commission scolaire.

L’IEDM pose le problème en posant froidement les bonnes questions. Les commissions scolaires sont-elles nécessaires? Non. Les commissions scolaires sont-elles utiles? Non.

Mais l’institut de recherche va un peu plus loin: les commissions scolaires nuisent à la réussite scolaire. Une vision tranchée qui peut paraître brutale, mais qui correspond à la réalité telle que je la vois.

Le système actuel est centré sur les commissions scolaires. Les budgets du ministère de l’Éducation sont alloués aux commissions scolaires. Les plans éducatifs sont préparés dans les commissions scolaires. Ensuite, les écoles reçoivent les directives et les allocations budgétaires. La réussite scolaire progresserait dans un système centré sur l’élève, donc sur son école, plutôt que centré sur la bureaucratie.

L’IEDM nous rappelle les bienfaits d’une école autonome du point de vue de la responsabilisation. Plus vous ajoutez des étages bureaucratiques, plus vous diluez la notion de responsabilité. Une école peut se porter responsable de la réussite de chaque enfant. Une commission scolaire se contentera de mettre en place des processus, en s’assurant que les lignes d’autorité soient assez floues pour que personne ne soit responsable de rien. L’ABC de la bureaucratie.

L’IEDM répond non à la question: «Les commissions scolaires sont-elles nécessaires?» L’analyse s’appuie sur l’exemple des écoles privées qui fonctionnent de façon autonome et qui ne font pas partie d’une commission scolaire. Et ça marche.