Les romans étrangers à surveiller

Comme il y en a plusieurs centaines cette année encore, nous avons sélectionné à votre intention les titres les plus importants de la rentrée.

Les bottes suédoises

Henning Mankell aux Éditions du Seuil Photo courtoisie

Alors qu’on était sûr de ne plus jamais avoir la chance de lire un nouveau Mankell – hormis peut-être quelques œuvres de jeunesse enfin traduites en français! –, surprise: le célèbre père de l’inspecteur Kurt Wallander a en effet laissé derrière lui un ultime roman qui fait suite aux Chaussures italiennes, best-seller paru en 2009 que nous avions beaucoup aimé. On retrouvera donc Fredrik Welin, maintenant âgé de 70 ans. Toujours retiré sur une île de l’archipel de Stockholm, Fredrik commence toutefois à se demander si la vie qu’il mène loin de tout mérite d’être poursuivie. Une question à laquelle nous répondrons plus en détail la semaine prochaine dans la chronique «En mode lecture».

Déjà en librairie

The girls

Emma Cline aux Éditions Quai Voltaire Photo courtoisie

Le producteur Scott Rudin en aurait acheté les droits cinématographiques et des éditeurs du monde entier ne se sont pas fait prier pour le traduire et le publier au plus vite. Bref, c’est un des gros buzz de la rentrée.

Nous entraînant directement dans la Californie des années 1960, on y fera la connaissance d’Evie Boyd, une ado mal dans sa peau dont les parents viennent de divorcer. Et d’après ce qu’on a pu comprendre, cette dernière ne tardera pas à être fascinée par un groupe de jeunes filles aux cheveux longs appartenant à une secte ressemblant étrangement à celle de Charles Manson, le meurtrier de Sharon Tate.

Sortie prévue en librairie le 7 septembre

Romanesque

Tonino Benacquista aux Éditions Gallimard Photo courtoisie

Un roman très attendu, l’auteur de Saga, de Quelqu’un d’autre ou de Malavita ne faisant pas partie de la cohorte d’écrivains dont le nom revient chaque année durant la folle période de la rentrée littéraire. Du coup, on salive déjà à l’idée de pouvoir très bientôt dévorer Romanesque, dont l’histoire tournerait autour d’un couple de Français en cavale qui, on ne sait pas trop pourquoi, sera prêt à tout risquer pour assister à une représentation théâtrale se déroulant au Moyen Âge. Le nom de la pièce? Les mariés malgré eux. Le sujet de la pièce? Les tribulations d’un homme et d’une femme éperdument amoureux l’un de l’autre qui seront rapidement persécutés par l’ensemble de la société...

Sortie prévue en librairie le 7 septembre

Brève histoire de sept meurtres

Marlon James aux Éditions Albin Michel Photo courtoisie

Le 3 décembre 1976, soit deux jours avant le concert en plein air qu’il donnera à Kingston devant une foule en liesse de 80 000 personnes, Bob Marley sera attaqué dans sa propre maison par sept hommes armés jusqu’aux dents. Sept hommes dont on suivra peu à peu par la suite l’histoire et qui, de ce fait, nous permettront surtout de découvrir 40 ans d’histoire marquée par les tensions politiques, la violence, les gangs, le trafic de drogue, l’appât du gain et la musique.

Un roman polyphonique de 800 pages qui a notamment fait forte impression sur Russell Banks et qui, en 2015, a remporté le Man Booker Prize.

Sortie prévue en librairie fin septembre

Voici venir les rêveurs

Imbolo Mbue aux Éditions Belfond Photo courtoisie

Immigrant illégal d’origine camerounaise, Jende Jonga a débarqué à New York en 2007 dans l’espoir de «réussir» et d’obtenir la carte verte qui lui permettra enfin d’offrir le meilleur de la vie à sa famille. Ce qui pourrait fort bien arriver plus vite qu’il ne le pense puisqu’il parviendra à décrocher un poste de chauffeur chez l’un des riches patrons de la firme Lehman Brothers...

Un livre qui suscite déjà un immense engouement aux États-Unis et en Europe, l’auteure y décrivant apparemment avec un réalisme stupéfiant ­l’envers du rêve américain.

Sortie prévue en librairie fin septembre

D’autres sorties à ne pas manquer