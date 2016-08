L’extrême-sud de l’Afrique

Visiter l’Afrique du Sud et ne pas inclure à sa feuille de route un périple chez les autochtones, de même qu’une excursion au bout du continent africain, serait un voyage manqué. Je suis donc allé à la pointe de l’extrême-sud pour voir ce que la petite école m’avait enseigné pour me faire rêver: le cap de Bonne ­Espérance.

C’est là qu’on apprend que par le passé, il s’appelait cap des tempêtes. La mer y est violente, vu l’affrontement des océans Atlantique et Indien. Il aura fallu que l’intrépide Portugais Vasco de Gama, en se croisant les doigts et en priant la Vierge, réussisse à contourner ce cap des tempêtes pour aller en Inde et en Chine, ce qui a rendu caduque l’immémoriale route des épices. Ce cap des tempêtes fut alors rebaptisé Bonne Espérance ­parce qu’on espérait ne pas y ­sombrer et parvenir à l’autre océan.

Que dire de ce cap? Je l’imaginais immense comme Gibraltar, mais non... Il est plus modeste. Son importance stratégique ne transparaît pas. Jamais ailleurs je n’ai vu autant de serpents. Partout des affiches nous avertissent d’y faire attention.

Les Ndébélés

Plus au Nord, à Lesedi, au pied des monts Magaliesberg, je suis accueilli par la tribu des Ndébélés. Ces ­derniers m’offrent un jus qui goûte vaguement l’orange. Il fait terriblement chaud. Le mystérieux breuvage est tiède et amer. Le chef me dévoile son secret et m’apprend que ce ­liquide mêlé au jus d’orange n’est rien d’autre qu’un «jus de mamba», soit un jus agrémenté du venin de ce serpent le plus mortel de l’Afrique. Pourquoi cela? Le chef m’a confié que ce jus est très bénéfique pour ceux qui ­recherchent les plaisirs érectiles... Sans blague! Ces gouttes de venin sont comme un Viagra naturel, selon les chamans. Inutile d’ajouter que j’ai passé mon tour pour un deuxième verre...

Non loin de là, encore plus au Nord, il y a le Zimbabwe, les impressionnantes chutes Victoria et une autre tribu m’attend: les Zoulous.