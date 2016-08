«On a fait virer le bateau du bon côté»

« C’était un des coups importants pour notre fédération parce qu’on touchait les ressources. On devait avoir des ceintures noires comme entraîneurs. C’était encore plus important, car c’est la base qui va alimenter ton réseau par la suite. »

« On devait faire quelque chose pour la base et on a mis sur pied un programme de supervision et de détection de talents pour les officiels de niveau 1. On pensait souvent à l’élite. »