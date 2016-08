Passion = danger

Pourquoi? Premièrement, parce qu’il est impossible de ne pas tomber sous le charme des deux personnages principaux, Georgie et Moïse. Initialement, on a le réflexe de prendre le parti de Georgie, cette jeune femme indépendante, directe et énergique, mais totalement aveuglée par son attirance pour son ­voisin. On en vient même à détester Moïse lorsqu’il fait de la peine à ­Georgie. Ceci étant dit, on ne le déteste que très brièvement... et c’est grâce à la façon que l’auteure a choisi de présenter son récit! Effectivement, Georgie et Moïse s’échangent, à tour de rôle, la narration. Ainsi, en entrant dans la tête de Moïse, on arrive à mieux le ­comprendre et on le juge un peu moins. Excellente idée de la part d’Amy ­Harmon pour s’assurer d’avoir deux personnages également forts!