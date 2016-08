Prophets of Rage: «Dans un groupe rock, on peut dire ce qu’on veut» - Tom Morello

Le feu de l’indignation brûle encore avec la même intensité dans le cœur du guitariste Tom Morello. Vingt ans après avoir secoué le monde de la musique avec le rap-métal revendicateur de Rage Against The Machine, le virtuose de la six-cordes a décidé de mettre son nez dans la campagne présidentielle américaine en fondant le supergroupe Prophets of Rage.

Au téléphone, l’affable et articulé Morello ne tourne pas les coins ronds. S’il a décidé de faire équipe avec ses vieux complices de RATM Tim Commerford et Brad Wilk, de même qu’avec les rappeurs Chuck D, de Public Enemy, et B-Real, de Cypress Hill, c’est parce «qu’une voix était nécessaire durant cette période très trouble.»

Voici ce que le guitariste de 52 ans avait à dire quelques jours avant le passage à Québec de la tournée Make America Rage Again.

Qui a eu l’idée de former Prophets of Rage?

«J’ai parlé avec Tim et Brad pour sonder leur intérêt. Puis, j’ai contacté Chuck D. Nous nous sommes réunis tous les quatre et avons ajouté B-Real. Nous voulions faire une équipe d’étoiles de musiciens révolutionnaires en réponse à cette période dangereuse.»

Pourquoi dangereuse?

«Ça va du cycle électoral outrageux que nous vivons aux États-Unis à la guerre au Moyen-Orient et au réchauffement climatique qui menace toute la planète. Chaque jour, un Afro-américain est tué par un policier. Le message que nous propageons dans nos concerts est très simple: le monde va se changer lui-même, à vous de jouer.»

As-tu déjà songé à te lancer en politique?

«Non. Tu ne peux pas être élu sans amasser de grosses sommes d’argent. Et cet argent ne vient pas des sans-abri. Ce qui est bien avec un groupe de rock, c’est qu’on peut dire et faire ce qu’on veut. Aucun lobbyiste ne peut nous influencer.»

En concert, vous jouez les vieilles chansons de vos groupes respectifs. Est-ce une bonne ou une mauvaise nouvelle que celles-ci demeurent pertinentes deux décennies plus tard?

«En fait, comme l’injustice prévaut toujours, la résistance à l’injustice doit prévaloir. Ces chansons ont encore un écho parce que les gens sont écœurés, et avec raison. À l’époque, je ne croyais évidemment pas qu’elles seraient utilisées dans le cadre d’une campagne électorale. Mais quand on y pense, les chansons de protestations de Bob Dylan, Woody Guthrie et des Clash sont encore importantes aujourd’hui.»

Étais-tu déçu que Zack de la Rocha (le chanteur de Rage Against The Machine) refuse de se joindre à Prophets of Rage?

«Du tout, il fait ses propres trucs. Mais j’étais heureux qu’il donne sa bénédiction au projet.»

Y’a-t-il des chances que Rage Against The Machine se réunisse de nouveau?

«Il n’y a pas de nouvelles de ce côté.»

Et qu’est-ce qui attend Prophets of Rage à part la tournée?

«Nous avons enregistré de nouvelles pièces en studio avec le producteur Brendan O’Brien (RATM, Stone Temple Pilots, Bruce Springsteen). Un album? Nous n’avons pas de plans immédiats, mais tout le monde est ouvert à l’idée.»

Prophets of Rage sera au Centre Vidéotron de Québec le 30 août.