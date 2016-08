Samuele remporte la 48e édition du Festival de la chanson de Granby

GRANBY – La grande finale de la 48e édition du Festival international de la chanson de Granby a couronné la jeune Montréalaise Samuele qui est repartie avec les honneurs de la compétition, devançant ses trois autres adversaires, Étienne Fletcher, Lydia Képinski et Catherine Dagenais

Les dernières prestations des finalistes ont été présentées vendredi soir, dans un spectacle où chacun a pu se mettre en scène en chansons. La chanteuse Isabelle Boulay, elle-même ancienne lauréate de ce festival, agissait comme porte-parole et a aussi permis au public d’apprécier quelques pièces, devant une salle bondée.

Les 108 professionnels de l’industrie musicale qui composaient le jury ont arrêté leur choix sur la multi-instrumentiste au regard d’azur qui livre ses compositions dans un style folk rock aux intonations de blues.

Avec ses boucles blondes, Samuele est repartie avec une somme de 10 000 $, ainsi qu’une bourse de 25 000 $ pour le développement de sa carrière et un autre 1100 $ pour la fabrication de 500 exemplaires de son CD. Elle participera également au prochain Festival d’été de Québec en 2017 ainsi qu’à une tournée européenne qui comprend une vingtaine de dates, en Europe, en 2018.

Les autres finalistes ne repartent pas bredouilles. Catherine Dagenais a notamment obtenu une bourse de 3000 $ et se produira en 2017 à la FrancoFête à Dieppe en Acadie, alors que Lydia Képinski a mis la main sur une bourse de 1500 $ et aura la chance de présenter un spectacle aux Francofolies de Montréal l’an prochain.

Quant à Étienne Fletcher, une bourse de 1000 $ lui a été remise de la part des membres de la presse et il sera de la programmation de la prochaine édition de la Franco-Fête de Toronto en juillet 2017.

«Une fois de plus, le Festival a démontré que la culture pouvait résonner en région et avoir un impact majeur sur la carrière d’artistes et le développement de leur carrière pour le plus grand bénéfice des spectateurs», a déclaré le directeur du Festival, Pierre Fortier.

Le prochain Festival international de la chanson de Granby se tiendra du 16 au 26 août 2017.