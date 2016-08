Scandales en série

Il y a déjà sept ans que Kanye West a interrompu Taylor Swift sur la scène des MTV Video Music Awards. Alors que la chanteuse remportait le prix du meilleur vidéoclip d’une artiste féminine pour You Belong With Me, le controversé rappeur y est allé d’une tirade, dans laquelle il vante le travail de Beyoncé. Le résultat demeure à ce jour un des plus grands malaises télévisés de l’histoire.