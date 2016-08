Tout est à refaire pour Mike Condon

Comme en 2015-2016, quand il avait décroché le poste d'adjoint à Carey Price au détriment de Dustin Tokarski, Mike Condon s’attend de nouveau à devoir gagner son poste cette saison.

Cette fois, la compétition se jouera contre Al Montoya, acquis par le Canadien de Montréal à l’ouverture du marché des joueurs autonomes.

«Que ce soit au niveau universitaire contre Sean Bonar, dans l’ECHL face à Eric Hartzell, à Hamilton contre Joey MacDonald et Robert Mayer ou à Montréal contre Tokarski et Scrivens, je suis habitué. Il va toujours y avoir quelqu’un, a réalisé Condon en entrevue sur le site officiel du CH, vendredi. Personne ne va vous donner une tape dans le dos et dire : "Hey, voici le poste. C’est le tien". Vous devez le mériter.»

«Je n’ai jamais été le numéro un avant. Il y a toujours eu des doutes à mon endroit année après année. Il y a toujours eu de la compétition. La chose que j’ai retenue de chaque fois est que ç’a toujours été positif.»

Condon a vu beaucoup d’action l’an dernier quand la campagne de Price s’est terminée en raison d’une blessure à une jambe. Le gardien américain a affiché un dossier de 21-25-3, une moyenne de buts alloués de 2,71 et un pourcentage d’efficacité de 90,3 % en 55 parties.

Pendant la saison morte, l’athlète de 26 ans a apporté des correctifs à son jeu en suivant les conseils de l’entraîneur des gardiens Stéphane Waite.

«Je dirais que ma vision et ma localisation de la rondelle étaient les points les plus importants sur lesquels je voulais m’améliorer durant la saison morte. Je suis allé rencontrer un ophtalmologiste à Boston en plus d’un spécialiste de la vision pour le sport.»

«Nous nous sommes concentrés sur la convergence des yeux, donc plus la rondelle s’approche de vous, à quel point vos yeux unissent leurs efforts pour la trouver. J’ai constaté une grande amélioration jusqu’ici.»

Condon commencera vraisemblablement à voir de l’action en situation de match quand s’ouvrira le calendrier préparatoire du Canadien le 26 septembre prochain, lors d’un duel contre les Devils du New Jersey au Centre Bell.