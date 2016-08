Tout n’est qu’illusion

L’autre jour, j’évoquais un article du New York Times qui démolissait une autre affirmation mensongère de Donald Trump.

Un gentil lecteur se charge de m’ouvrir les yeux: le New York Times appartient à Carlos Slim, ce qui explique tout.

Carlos Slim, l’un des hommes les plus riches de la planète, est Mexicain.

Un autre lecteur m’explique que toutes ces statistiques sont fausses et fabriquées.

Auparavant, j’évoquais les attentats du 11 septembre 2001. On m’a envoyé, pour la 41e fois, ces petits films qui «prouvent» que la manière dont l’un des immeubles s’écroule ne peut s’expliquer que par des explosifs judicieusement placés et non par les avions.