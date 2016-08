Un homme nu s’est lavé dans le jardin d’un voisin avec le boyau d’arrosage

TORONTO – Un étrange appel a été reçu vendredi soir au Centre des opérations de la police de Toronto. Un citoyen a rapporté qu’un homme nu se tenait dans son jardin et se lavait avec son boyau d’arrosage.

Dans une brève publication sur son compte Twitter et sur sa page Facebook, la police torontoise précise que l’incident s’est produit près d'Indian Grove et Dundas Street, dans le secteur The Junction de Toronto.

«Il se savonnait et se lavait avec un boyau», est-il écrit dans la note de la police.

Selon le journal The Hamilton Spectator, lorsque la police est arrivée sur les lieux, vendredi en fin de soirée, l’homme n’était plus là.

L'incident paraît d'autant plus loufoque que, selon le Centre des opérations, l’homme qui s'est ainsi lavé dans la cour d'un autre s’est emparé de tomates de jardin avant de quitter les lieux.