Une autre journée au bureau pour Lee

SAINT-GEORGES | Malgré une poussée du Tahitien Vaita Guillaume qui s’est approché du record du parcours avec une ronde de 63, le Montréalais Beon Jeong Lee a su conserver son avance à l’aube de la ronde finale de l’Omnium Manac présenté sur les allées du club de golf de Saint-Georges.

Meneur après 36 trous, Lee a remis une carte de 67 en troisième ronde pour porter son cumulatif à -21.

«Tous les jours, je me sens comme si j’étais dans mon bureau, a mentionné le golfeur de 27 ans au terme de sa ronde. Je ne dirai pas que je n’étais pas nerveux avant la troisième ronde, mais j’ai continué à me dire que ce n’était qu’une autre journée au travail pour moi, et ça s’est bien passé.»

PEU D’ERREURS

En trois rondes à Saint-Georges, le golfeur d’origine sud-coréenne n’a commis qu’un seul boguey, contre 18 oiselets et deux aigles.

«Je joue du bon golf depuis quelques mois. La semaine dernière, à la Coupe Canada, j’ai terminé 11e sans connaître de succès sur les verts. Cette semaine, jusqu’à présent, je cale mes roulés. Après avoir raté deux roulés pour l’oiselet aux 12e et 13e trous, j’ai commencé à visualiser la balle dans le trou avant de m’exécuter et j’ai par la suite réussi trois oiselets consécutifs», a raconté celui qui ne se dit pas nerveux d’entamer la ronde finale en tant que meneur au classement.

GUILLAUME PRÈS DU RECORD

Après avoir vu son ami Zachary Edmondson fracasser le record du terrain, jeudi, pour une ronde de compétition avec un 62 (-10), Vaita Guillaume a presque brisé la marque de son ami samedi.

Le golfeur né à Paris, mais qui a déménagé jeune à Papeete à Tahiti, a raté deux roulés pour l’oiselet aux deux derniers trous pour finalement remettre une carte de 63, à un coup du record. Il est à deux coups de Lee après 54 trous.

«Je crois que j’y ai pensé un peu trop. J’ai fait ce qu’il fallait, mais ce n’est pas rentré. Surtout, j’avais envie d’égaliser le -10 de mon ami Zach, car je n’aime pas me faire battre par lui», a-t-il exprimé à la blague.

Guillaume a terminé sa ronde avec un total de 27 roulés, la raison principale de sa bonne journée de travail d’aujourd'hui. Il entamera maintenant la ronde finale dans le groupe des meneurs, une situation avec laquelle il assure être familier.

«Mon taux de réussite est toutefois de 50 % quand je commence dans le dernier groupe. On verra comment ça va se passer.»

Résultats

Après trois rondes

1. Beon Yeong Lee 63-65-67 (-21)

2. Vaita Guillaume 66-68-63 (-19)

2. Dustin Risdon 66-69-63 (-19)

4. Ryan McCormick 66-64-68 (-18)

5. Jean-Philip Cornellier 65-68-66 (-17)

5. Michael Giglic 64-66-69 (-17)

7. Colin Monagle 66-66-68 (-16)

7. Pierre-Alexandre Bédard 64-67-69 (-16)

9. Louis-Pierre Godin 65-69-67 (-15)

9. Lucas Kim 66-66-69 (-15)

►Départs de 8 h 31 à 12 h dimanche

Troisième ronde difficile pour le favori local

De nouveau suivi par des dizaines de spectateurs samedi, le favori local Max Gilbert n’a pas été en mesure de se remettre en bonne position à l’aube de la ronde finale.

Le golfeur natif de Saint-Georges-de-Beauce a remis une troisième carte de 75 et se retrouve à égalité au 33e rang avec un cumulatif de 209 (-7).

«Ça n’a pas marché aujourd’hui. Je dirais que c’est l’ensemble de mon jeu qui a fait défaut. Je devrai trouver une solution, car il me reste encore une autre grosse ronde à jouer», a-t-il mentionné.

Entouré de parents, amis et partisans ayant payé le prix d’entrée uniquement pour venir l’encourager, Gilbert a reconnu avoir à s’adapter à cette situation hors du commun.

«Ce n’est pas une situation avec laquelle je suis habitué. Il y a souvent des gens qui nous suivent pendant les tournois, mais là, ils sont ici juste pour moi. C’est sûr que je ressens une petite pression, et c’est parfois difficile de rester concentré. Je vais apprendre de cette expérience, c’est certain», a assuré celui qui entamera la ronde finale avec l’objectif de battre le record du terrain, dimanche.

TROIS LOCAUX DANS LE TOP 10

Jean-Philip Cornellier, Louis-Pierre Godin et Pierre-Alexandre Bédard figurent toujours dans le top 10 du classement à l’aube de la ronde finale.

Cornellier affiche un cumulatif de -17, ce qui le classe au quatrième rang, tandis que Bédard (-16) et Godin (-15) viennent respectivement 7e et 9e.

«J’ai joué du bon golf toute la semaine et je n’ai commis que deux bogueys en 54 trous. Je suis confiant pour la ronde finale», a mentionné Cornellier.

De son côté, Godin était un peu déçu d’avoir raté un roulé de quelques pieds pour l’oiselet au 18e trou, mais il est conscient d’être toujours dans la course.

«Je n’ai pas connu une grosse année jusqu’à présent, alors je ne peux pas me plaindre de ma position après trois rondes. Je n’ai pas beaucoup pratiqué cette année alors c’est bien de jouer du golf comme je m’en sais capable», a avoué le golfeur de 32 ans.