Une librairie pour briser les préjugés

Destinée aux jeunes, facile à lire et considérée comme un objet de divertissement, la bande dessinée fait encore face à ce type de préjugés même si elle a connu un essor considérable au Québec. Avec l’ouverture récente de la Librairie Z, Jean-Dominic Leduc espère convaincre que le 9e art est destiné à tous les publics.

«Après la fin du magazine Croc dans les années 90, on a vu une relance et une redynamisation de la bande dessinée. Depuis 2004, on assiste à une belle ouverture, tant des médias que du public», souligne-t-il.