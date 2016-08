Vers La Terre promise pour ses 70 ans

Le ­public savait déjà que le cowboy légendaire Luck Luke allait vivre de nouvelles aventures pour ses 70 ans. Il découvre aujourd’hui le titre et les premières images de ce nouvel album: La Terre promise.

Créé par le dessinateur belge Morris, Lucky Luke fait donc son grand retour sous la plume de Jul (Silex and the City ou La Planète des Sages) et sous le coup de crayon d’Achdé.