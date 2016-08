Virée gastronomique et historique

À peine le petit-déjeuner digéré, nous nous arrêtons aux Halles de Lyon Paul ­Bocuse, nommées en l’honneur du «pape» de la gastronomie en 1971. C’est l’endroit rêvé pour goûter aux délices de la région, en plus de faire connaissance avec les ­artisans qui les connaissent par cœur et qui les mettent en valeur de génération en génération. C’est le cas de Renée Richard, la fille de la fameuse Mère Richard, la ­fromagère qui affine le Saint-Marcellin depuis 1930, probablement un des fromages les plus emblématiques de Lyon.