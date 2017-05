Voici ​21 choses que les gens avec des allergies saisonnières endurent

L'été arrive (supposément) et tout le monde rêve d’un mojito et d’une terrasse. Mais, pour une foule de personnes, l’arrivée de l’été est aussi synonyme d’un enfer qui dure quelques semaines, le temps que nos amis les bourgeons et les plantes vertes se repointent le bout du nez.

Voici donc 21 choses que les gens avec des allergies saisonnières endurent.

1. Tu as peur de sortir dehors, même s’il fait super beau et qu’il y a plein d’activités amusante à faires. Extérieur = PIRE CHOSE

2. Tu dépenses tellement d’argent en mouchoirs que tu songes en acheter un en tissu, réutilisable, même si c’est dégoûtant.

3. Tu as une grande sélection de gels et crèmes pour la peau sèche autour de ton nez

4. Gratter la croute sèche dans ton nez en public ne te dérange tout simplement plus. Tu as trouvé des façons subtiles de le faire.

5. T’as toujours mal à la tête à cause de la pression des sinus, et ça ruine tes activités prévues.

6. T’es toujours en train de te frotter les yeux. Y’a rien à faire. Tu songes mêmes à te gratter la cornée avec une fourchette.

7. T’endormir est un défi: t’es super congestionné, tu n’arrêtes pas d’éternuer et tu tentes de gratter ton palais avec ta langue.

8. Tes collègues pensent que t’as commencé un petit trip de coke tellement que tu renifles (en te touchant le nez).

10. Tu éternues comme un chat: 3-4 fois de suite, de façon incontrôlable.

11. Tu as du lubrifiant à nez sur toi en tout temps.

12. Tu as une rage de ménage spontanée: «Peut-être que c’est juste la poussière!!!» et une fois terminé, tu te rends compte que c’est bien cool un appartement propre, mais que ça ne change rien à tes allergies.

13. T’as essayé toutes les marques de médicaments contre les allergies; tu connais même les ingrédients par coeur. Ils semblaient fonctionner avant...mais là, plus rien ne t’aide.

14. T’es comme le petit renne au nez rouge...awwww!

15. T’as laissé faire le maquillage; parce qu’il va juste couler partout, et tu vas te frotter les yeux toute la journée de toute façon.

16. T’as peur du vent, parce que tu sais très bien que tu vas recevoir une pluie de pollen en plein visage.

17. Les gens pensent que tu es toujours malade et que tu ne vas vraiment pas bien.

18...Ils pensent aussi que tu pleures tout le temps, parce que tes yeux sont toujours rouges.

19. Tu ne portes pas tes verres de contact même s’ils t’ont coûté super cher.

20. Les gens pensent que tu fais semblant; et que tu veux tout simplement avoir l’air malade devant tes boss pour avoir un congé.

21. Tu fais un tour à la pharmacie 3-4 fois par semaine pour changer de médicament et acheter des mouchoirs. Tu fais un high five à la caissière en partant, parce qu’elle est rendue ta meilleure chum.

