5 aliments démystifiés

David Kirsch, le coach du Tout-Hollywood, dispense dans son dernier ouvrage, Ultimate Family Wellness,des conseils adaptés à tous pour allier forme et nutrition. Aujourd’hui, il revient sur de grands mythes concernant plusieurs aliments courants.

Le melon d’eau Photo Fotolia

Même si de nombreuses personnes pensent que le melon d’eau ne regorge que d’eau et de sucre, c’est un aliment riche en nutriments, notamment en vitamines A et C, en minéraux comme le fer et le calcium, sans oublier en antioxydants. Autre avantage, il permet de bien s’hydrater lors des fortes chaleurs estivales.

Les œufs Photo Fotolia

On a tendance à penser que les blancs d’œufs sont les seuls à contenir toutes les protéines et que les graisses résident exclusivement dans le jaune. Mais un œuf entier contient 7 grammes de protéines, et la moitié provient des jaunes. Ces derniers contiennent aussi la plupart des vitamines et des minéraux. Aliments presque parfaits, les œufs entiers regorgent de toutes les vitamines essentielles et les minéraux clés, notamment la vitamine D (c’est l’un des rares aliments à en contenir), les oméga-3 et les vitamines B6 et B12.

Les noix Photo Fotolia

La mauvaise réputation des noix provient de leur concentration en graisses. Mais elles contiennent des protéines, de bonnes graisses, des fibres et des antioxydants nécessaires à l’alimentation quotidienne. Il suffit juste d’en limiter les portions. Les amandes contiennent beaucoup de fibres et de vitamine E, un puissant antioxydant, mais les noix, les pistaches, les pignons de pin, les noix de cajou, les noix du Brésil et les noisettes ne sont pas à négliger non plus.

La pomme de terre Photo Fotolia

Une patate contient 5 grammes de fibres, 4 grammes de protéines, 10 % des apports quotidiens nécessaires en fer, 20 % du potassium et 70 % des apports en vitamine C. La pomme de terre permet aussi de lutter contre la tension. Pour cela il faut manger la peau et ne pas trop forcer sur le beurre ou la crème fraîche. Les pommes de terre au four figurent aussi dans les plats à privilégier après un entraînement.

Le maïs Photo Fotolia