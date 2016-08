Beon Yeong Lee l’emporte avec brio

SAINT-GEORGES | Son compatriote Sang Moon Bae lui avait déjà dit qu’il ne jouerait jamais sur la PGA s’il ne corrigeait pas son élan. Pourtant, c’est avec ce jeu que le Montréalais Beon Yeong Lee a éclipsé la compétition, hier, remportant l’Omnium Manac grâce à un cumulatif de -30 au club de golf de Saint-Georges.

Le golfeur de 27 ans a terminé sa journée de travail avec une deuxième ronde de 63 dans le tournoi, pour finir cinq coups devant son plus proche poursuivant, le Tahitien Vaita Guillaume.

«J’ai dit à mon caddie en partant, ce matin, pourquoi n’y allons-nous pas pour -30? Tous les jours, j’avais joué deux coups de plus que la veille. Maintenant, je me disais que je devais viser - 30. J’ai commencé avec quatre oiselets de suite et à caler mes roulés. Par la suite, tout est venu facilement», a expliqué celui dont les parents et la copine étaient venus de Montréal pour l’encourager.

UNE VICTOIRE QUI FAIT DU BIEN

C’est en 2014 que Lee a joué en compagnie de Bae lors d’une ronde d’entraînement de l’Omnium canadien RBC.

«Je lui ai demandé ce qu’il pensait de mon élan et il m’avait répondu qu’il y avait des choses à améliorer et que si je gardais cet élan, je ne jouerais jamais dans la PGA. Je me suis un peu perdu par la suite et, cette année, j’ai décidé que je me foutais de ce que les autres pensaient de mon jeu», a-t-il raconté.

En avant par trois coups sur le vert du 18e trou, Lee a calé un roulé d’une vingtaine de pieds pour concrétiser sa victoire. Il a aussitôt serré le poing en signe de victoire.

«Je savais que j’avais le potentiel pour le faire, mais je n’ai jamais été en mesure de gagner des gros tournois au cours des cinq dernières années. J’ai connu un départ difficile cette année, mais les choses se sont replacées après l’Omnium du Québec. Mon entraîneur (Martin Whelan) m’a donné quelques conseils et ça m’a permis de retrouver mon élan», s’est-il réjoui.

GUILLAUME IMPRESSIONNÉ

Même s’il a tout tenté pour rattraper Beon Yeong Lee, Vaita Guillaume a dû s’avouer vaincu face au jeu inspiré de son adversaire. Le golfeur de Papeete à Tahiti s’est approché à deux coups de Lee au 17e, mais en vain.

«Même s’il a débuté avec quatre oiselets de suite, je savais qu’il restait plusieurs trous à jouer. J’ai forcé les choses pour le rattraper, mais ça n’a pas fonctionné. Quand un golfeur joue comme il l’a fait, tu ne peux qu’applaudir», a dit celui qui a empoché une bourse de 10 000 $.

Résultats

Après les quatre rondes

1. Beon Yeong Lee 63-65-67-63 (-30)

2. Vaita Guillaume 66-68-63-66 (-25)

2. Dustin Risdon 66-69-63-67 (-23)

4. Lucas Kim 66-66-69-65 (-22)

5. Ryan McCormick 66-64-68-70 (-20)

5. Jean-Philip Cornellier 65-68-66-69 (-20)

5. Michael Giglic 64-66-69-69 (-20)

8. Drew Nesbitt 67-67-69-67 (-18)

8. Richard (Sun il) Jung 65-69-68-68 (-18)

8. Pierre-Alexandre Bédard 64-67-69-70 (-18)

Max Gilbert sort la tête haute, Bédard s’en souviendra

SAINT-GEORGES | Même s’il n’a peut-être pas connu la semaine qu’il aurait désirée sur le plan golfique, Max Gilbert a conclu son week-end avec un sourire, hier, devant les siens, à Saint-Georges.

Le golfeur de 27 ans a remis une dernière carte de 67 pour conclure le tournoi à égalité au 25e rang en vertu d’un cumulatif de -12.

«Ça a vraiment été le fun. Beaucoup plus de gens que ce que je pensais se sont déplacés pour venir m’encourager. Même jeudi à 8 h, il y avait des courageux qui étaient là! C’est certain que je n’ai pas joué comme j’aurais aimé. Ça faisait trois ans que je n’avais pas joué une ronde au-dessus de la normale ici avant samedi (75). Mais, ça arri­ve et ça arrivera encore.»

Honnête, Gilbert a reconnu avoir eu besoin de s’ajuster à toute l’attention portée à son égard cette semaine. Il assu­re en ressortir grandi.

«La bonne nouvelle, c’est que ce tournoi sera de retour ici au moins pour les deux prochaines années. L’an prochain, c’est clair que je vais me présenter ici plus prêt mentalement à ce qui m’attendra», a-t-il assuré, ajoutant avoir été impressionné par la qualité du jeu de ses adversaires tout au long des quatre rondes.

SEMAINE INOUBLIABLE POUR BÉDARD

À son deuxième tournoi chez les professionnels, Pierre-Alexandre Bédard (Cap-Rouge) a terminé huitième, à -18.

«Je viens de vivre ma plus belle semaine de golf à vie! a lancé sans hésiter ce natif de Chibougamau. C’est mon meilleur résultat en carrière pour un tournoi de quatre rondes et, même si je ne figure pas parmi les cinq premiers, je suis très content.»

Devenu professionnel quelques heures avant le début de la Coupe Canada Sani-Marc, à Victoriaville, la semaine dernière, Bédard a donc conclu ses deux premières semaines chez les pros avec une 21e et une 8e places.

«Jouer professionnel, ça me motive à ne jamais lâcher. Ça me rend meilleur.»

Le meilleur Québécois, après le vainqueur Beon Yeong Lee, a été Jean-Philip Cornellier, qui a terminé à égalité au cinquième rang, à -20.