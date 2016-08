Boston: les premiers ministres de l'Est du Canada et les gouverneurs de la Nouvelle-Angleterre se rencontrent

BOSTON – Les premiers ministres de l’Est du Canada, ainsi que les gouverneurs de la Nouvelle-Angleterre, sont réunis à Boston dimanche et lundi dans le cadre de leur conférence annuelle.

L’événement est à l’agenda du premier ministre Philippe Couillard.

Selon le site américain de nouvelles MassLive, les premiers ministres et les gouverneurs discuteront notamment d’énergie. Deux séances de discussions publiques prévues à leur horaire portent sur le secteur de l’énergie. Une d’elles prévoit la présence d’experts en stockage d’énergie, en biocarburants, en énergie propre et en génie chimique. L’autre portera sur les avantages et l’importance de la diversification des sources d’énergie.

Les premiers ministres et les gouverneurs rencontreront par ailleurs le président de la commission fédérale américaine de l’énergie.

La 40e Conférence annuelle des gouverneurs de la Nouvelle-Angleterre et des premiers ministres de l’Est du Canada s’ouvre dimanche soir avec une réception. Lundi, la journée entière est réservée aux discussions publiques et privées.