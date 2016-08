Choquant: des enfants exécutent des otages de l’État islamique

Une vidéo bouleversante a fait surface sur le web. On peut y voir cinq jeunes garçons exécuter des otages kurdes en Syrie, rapporte le Daily Mail.

On peut entendre l'un des enfants déclarer: «Personne ne pourra sauver les Kurdes, même avec l’appui des Américains, des Français, des Britanniques, des Allemands et des démons en enfer.»

Capture d'écran

La vidéo est d’autant plus choquante que le montage est de qualité et la facture visuelle stylisée.

On y voit en gros plan les visages résignés des otages. On y voit aussi la main de l’un des enfants taper sur la tête d'un otage avec mépris et condescendance.

Capture d'écran

Après avoir crié: «Allahou akbar» (Dieu est grand) à l’unisson, les cinq garçons lèvent leur pistolet vers le ciel.

Capture d'écran

La vidéo montre ensuite les corps des prisonniers avec des marques de balles à la tête.

On rapporte que l’ÉI utilise de plus en plus d’enfants dans ses activités.

Capture d'écran

L'un des enfants, teint pâle et yeux bleus, serait d’origine britannique, rapporte le Sun. Il porterait le nom d'Abdullah Al-Britani. Le même nom qui avait été donné à un autre membre britannique de l’ÉI. On ne sait pas pour l'instant si l'enfant est relié à cet homme.

S’il était capturé et renvoyé en Grande-Bretagne, il pourrait être accusé de meurtre, à condition d’avoir plus de 10 ans au moment du crime.

La Quilliam Foundation affirme qu’environ une cinquantaine d’enfants britanniques sont actuellement endoctrinés et entraînés pour se joindre à l’ÉI.

La vidéo qui suit a été coupée afin de ne pas montrer toute l’horreur des événements. Nous préférons tout de même vous avertir que les images peuvent être troublantes pour certains lecteurs.