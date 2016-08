CHSLD: Une dame demande de l'aide pour son mari atteint Alzheimer laissé au sol plusieurs heures

Voilà plus de 10 ans que cette dame prenait soin à domicile de son mari de 69 ans, Fernand Debien, atteint de la maladie d’Alzheimer. L’homme a reçu le terrible diagnostic à 58 ans et la maladie l’a rendu aveugle.

«On m’a appelée souvent pour que je vienne m’en occuper, parce qu’ils n’en pouvaient plus, souffle la dame, aidée par sa belle-fille. La nuit, j’arrivais en pyjama pour les aider. On n’a plus de vie. On ne survivra pas à tout ça.»