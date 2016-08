Comme le chas d’une aiguille

Depuis quelques saisons, les créateurs se sont beaucoup amusés avec les corsages. Il y a eu les mille et une interprétations du haut court (crop top), puis les ouvertures stratégiques et plus récemment les épaules dénudées. Le nouveau détail se rapproche dans sa forme au chas d’une aiguille (keyhole). ­Cette lubie stylistique saura plaire à celles qui n’aiment pas trop en dévoiler. Une touche sexy, tout en retenue.