Des débuts prometteurs

Les premières journées du nouveau festival Juste pour rire en Tunisie vont bien au-delà des attentes, selon l’organisation. Avec l’événement qui se termine demain, on pense déjà à la prochaine édition.

«Jeudi soir, on a accueilli la star tunisienne Lofti Abdelli, raconte M. Morin. Il y avait plus de 1000 personnes qui étaient devant le théâtre et qui cherchaient à avoir des billets, alors que c’était complet. C’était absolument dingue.»