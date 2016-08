Drake, l’éternel romantique fait une surprise à Rihanna

Probablement dans l’unique but de faire mal paraitre tous les gars ordinaires de la planète, Drake a quant à lui acheté un panneau publicitaire pour Rihanna.

« Félicitions Rihanna, de la part de Drake et de tout le monde chez OVO. » OVO, signifiant October’s Very Own, est la compagnie de disque appartenant à M. Drizzy.

When he extra ❤🏆!!! Une photo publiée par badgalriri (@badgalriri) le 26 Août 2016 à 15h43 PDT

On peut présumer que ce petit geste super banal et anodin est en rapport au prix Video Vanguard Award que MTV va décerner à Rihanna lors du gala des Video Music Awards qui auront lieu ce dimanche.

Ce prix est le plus prestigieux octroyé lors de la cérémonie annuelle. Les Beastie Boys, Madonna, Kanye West, Justin Timberlake, Beyoncé et Britney Spears font partie du groupe sélect ayant reçu la statuette jusqu'à présent.

Michael Jackson a été le premier à le recevoir. Depuis, le prix porte également son nom.