Elle répond à tous ceux qui lui disent qu’accoucher par césarienne est plus facile

Raye Lee, une jeune maman qui a donné naissance à son premier enfant il y a quelques jours, n’en pouvait plus de se faire dire qu’elle avait obtenu la solution facile en accouchant par césarienne.

Dans un long message publié sur Facebook et rapidement devenu viral, la femme de Springfield, au Missouri, a décidé de répondre aux gens qui «parlent de ce qu’ils ne connaissent pas.»

«"Ah ouais, une césarienne? Alors, tu n’as pas vraiment accouché. T’es chanceuse d’avoir eu l’option la plus facile!"

Oh oui, bien sûr. Ma césarienne d’urgence était le choix le plus commode. C’était bien plus simple d’être en travail pendant 38 heures, jusqu’à ce que mon bébé soit en détresse respiratoire et que toutes mes contractions mettent son cœur en danger d'arrêter de battre.»

La jeune femme explique qu’on lui avait annoncé au départ qu’elle progressait bien et que tout se déroulerait de manière naturelle, mais que finalement, elle a eu besoin d’une chirurgie d’urgence. Une situation très stressante qui se décide en quelques secondes.

«Je n’ai pas choisi d’accoucher par césarienne, c’était une question de vie ou de mort pour mon bébé. Ah, et vous croyez que se remettre d’une chirurgie comme celle-là est facile? Eh bien non. C’est la chose la plus difficile que j’ai faite de toute ma vie.

J’appartiens maintenant à ce club de mères qui afficheront toute leur vie la cicatrice qui prouve qu’un bébé est sorti par leur ventre.»

Lee a accompagné sa sortie de plusieurs photos de la marque permanente dont elle restera toujours fière.

«Se faire retirer un enfant du ventre, par une ouverture de cinq pouces, à travers les couches de gras, les couches de muscles et les organes (qu’ils déposent à côté de toi en attendant, pendant qu’il continuent leur travail pour aller chercher l’enfant), eh bien ce n’est pas comme ça que j’avais imaginé la naissance de mon fils», poursuit celle qui est toujours sous le choc.

Raye Lee termine en rappelant que ça prend au moins six semaines au corps pour se remettre de ce traumatisme et pour laisser le temps aux muscles de se replacer.

«Et quand l’infirmière te demande pour la première fois de te lever, et que la douleur te foudroie le ventre parce que tu as été charcutée, tu réalises toute l’ironie contenue dans l'expression "la méthode la plus facile." Alors f**k you et f**k votre façon de voir les choses!»

Le message de la jeune femme a été partagé des dizaines de milliers de fois depuis sa publication et plusieurs médias ont repris son histoire.