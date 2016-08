Elle se paie un marathon à 80 ans

«Quel beau moment! On a tripé, on a jasé tout le long, on a vraiment profité du moment. Elle est dure à suivre, faut dire. Ma mère est formidable! J’avais prévu qu’elle termine en 6 h 30 et elle est rentrée 40 minutes plus vite que son objectif. Elle a un mental beaucoup plus fort que moi et ma sœur», a avoué l’homme du trio.