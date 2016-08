Go Topless : plus de curieux que de participants

Les quelques participants à la journée Go Topless de Montréal ont attiré un important attroupement de curieux, pressés de photographier les quelques seins dénudés pour l’occasion.

L’évènement montréalais a initialement été annulé en prévision du mauvais temps, mais des militants «pour la normalisation des seins des femmes» ont décidé d’organiser un rassemblement en parallèle, aux tam-tams du Mont Royal.

Toutefois, seulement une quinzaine de femmes et presqu’autant d’hommes ont participé à ce second évènement.

Malaise

«Les seins des femmes et des hommes devraient être traités de la même façon», croit Pamela Cheney, une participante.

Elle en était à sa première participation à l'évènement et estime avoir «trouvé difficile de se faire photographier» par autant d'inconnus. Au plus fort de l'attroupement, il y avait au moins 60 personnes qui photographiaient et observaient les seins des quelques jeunes femmes présentes.

«J'aimerais mieux me faire demander la permission. Nous ne sommes pas des animaux assis à terre», a indiqué Mme Cheney.

Quelques femmes, qui portaient leurs t-shirts et assistaient à l'attroupement, se sont dites mal à l'aise par le fait que de si jeunes femmes se fassent photographier et observer par autant d'hommes d'âge mur.

Deux des participants, qui se sont fait faire un t-shirt spécialement pour l'occasion, étaient là pour «défendre les femmes qui se seraient fait achaler».

«S'il y en a une qui n'est pas bien, elle a juste à crier!», a indiqué Patrice Dubé. On pouvait lire sur ton t-shirt «boob guard team support».

La journée Go Topless est organisée à chaque année depuis 2007 à Montréal et elle est célébrée dans des dizaines d'autres grandes villes du monde.